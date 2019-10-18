Синоптики попередили про екстремальну зиму. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n128281-rekordni-morozy-ta-nebacheni-snigopady-synoptyky-poperedyly-pro-ekstremalnu-zymu-v-ukrayini.html

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Зима в Україні цього року прогнозується екстремальна, на українців очікують найсильніші за останні 30 років снігопади та морози.

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При цьому взимку прогнозують дощі та плюсову погоду. Холоди ж на території нашої держави принесуть вітри з Сибіру. В січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму. Про це повідомляє «Українська кліматична мережа» у Facebook.

За словами учасниці міжурядової групи експертів з питань зміни клімату при ООН Світлани Краковської, останнім часом погода стає більш екстремальною, і відхилення від норм значно збільшується.

Якщо раніше нам погоду формували переважно повітряні маси, які рухалися із заходу на схід — з океану, забезпечуючи досить м’який клімат, то зараз все частіше до нас заносить сухе гаряче повітря з півдня або холодне з Арктики. Саме тому тепер так часто трапляються хвилі надзвичайного тепла або холоду, — зазначається в тексті.

Метеорологи заявляють, що раніше стабільні зими в Україні забезпечувала Арктика. Але відтепер в цьому регіоні стрімко теплішає, тому циркумполярний вихор слабне й тепле повітря з півдня часто проривається в Арктику, витісняє звідти холодне і в помірних широтах починаються арктичні морози.

Нагадаємо, раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на жовтень. Синоптики заявляли, що традиційно у другій та третій декадах жовтня відбувається зниження середньої добової температури. У Закарпатській області та в південних областях похолодання спостерігається у першій декаді листопада.