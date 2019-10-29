Сергій Сивохо: У Петрівському підтримують розведення військ. Фото: flickr.com

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Відведення військ та засобів підтримують мешканці міста Петрівське Луганської області.

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Цей населений пункт може стати наступною ділянкою розведення, після того, як війська виведуть із Золотого. Про це заявив радник секретаря Ради нацбезпеки й оборони з питань Донбасу Сергій Сивохо 29 жовтня на інвестиційному форумі в Маріуполі, передає «Громадське».

Ми вчора були в Петрівському. Постійно звідусіль ми чули одне — люди хочуть розведення військ, люди хочуть миру. Це люди, які живуть там, вони не приїхали, — запевнив Сивохо.

Нагадаємо, 29 жовтня в штабі операції Об'єднаних сил заявили, що сьогодні о 12.00 почалося розведення сил у Золотому Луганської області. Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на процес розведення сторін піде від семи до 10 днів. При цьому залежати все буде від збереження режиму припинення вогню. Після розведення сил в Золотому, процес почнеться в Петрівському.

Сепаратисти так званої Луганської народної республіки підтвердили, що розведення сил в районі Золотого розпочалося. Підконтрольні бойовикам ЗМІ повідомили, що українська сторона та представники ОРДЛО запустили спочатку білі, а потім зелені сигнальні ракети, що стало початком розведення.