Штаб ООС: Війська в районі Золотого почали відходити о 12.00. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n128715-shtab-oos-viyska-v-rayoni-zolotogo-pochaly-vidhodyty-o-12-00.html

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Розведення сил у Золотому Луганської області почалося сьогодні о 12.00. Інформацію про це підтвердили в штабі операції Об'єднаних сил.

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Таким чином, військові підтвердили слова міністра закордонних справ України Вадим Пристайка, який заявив сьогодні в Маріуполі про початок процесу розведення в Луганській області, повідомляє «Громадське» з посиланням на представника штабу.

Зазначимо, що Пристайко сьогодні розповів про те, скільки буде тривати розведення військ. За його словами, на цей процес піде від 7 до 10 днів. При цьому залежати все буде від збереження режиму припинення вогню.

Після розведення сил в Золотому, процес почнеться в Петровському.

Початок розведення військ в районі Золотого підтвердили і сепаратисти з «ЛНР». ЗМІ окупованих територій повідомляють, що українська сторона і сепаратисти запустили спочатку білі, а потім зелені сигнальні ракети, що стало початком розведення.

Нагадаємо, що заступник голови Національної поліції Вадим Троян повідомляв, що добровольці у супроводі поліції вивезли свою легальну зброю з Золотого-4.