Зеленський запевнив, що «ПриватБанк» колишнім власникам не повернуть. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n128714-zelenskyy-my-ne-povertatymemo-pryvatbank-kolyshnim-vlasnykam.html

Ракурс

Українська влада не збирається повертати «ПриватБанк» колишнім власникам.

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Раніше з ринку були виведені майже 100 банків. Серед цих фінансових установ були «Дельта Банк», «Надра Банк», банк «Фінанси та Кредит». Найбільший банк України — «ПриватБанк» було націоналізовано. Про це 29 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі.

У кожній із цих справ, я ще раз кажу, захищатиму лише інтереси держави Україна, інтереси кожного українця. Всі ці проблеми не мають вирішуватися за рахунок платників податків, — зазначив глава держави.

Гарант Конституції запевнив, що ніхто з чинної влади не планує повертати «проблемні» банки їхнім колишнім власникам.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час інвестиційного форуму запевнив, що Кабінет міністрів України не втручатиметься в справу «ПриватБанку», оскільки від ситуації залежить макростабільність у країні. Глава уряду запевнив, що влада повинна робити так, «щоб суди не ухвалювали не справедливі рішення».

Нагадаємо, 15 жовтня Апеляційний суд Англії та Уельсу ухвалив рішення щодо справи «ПриватБанку». Фінансова установа виграла апеляцію на рішення суду першої інстанції у справі проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Суд розпочне розгляд цієї справи по суті. Також буде продовжено запроваджений у грудні 2017 року лондонським судом всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова.