Рада провалила скасування «поправки Луценка», фото — BBC-Україна

https://racurs.ua/ua/n128713-rada-ne-pidtrymala-skasuvannya-popravky-lucenka.html

Ракурс

Верховна Рада 29 жовтня не підтримала скасування так званої «поправки Луценка». Йшлося про розгляд двох законопроектів, які змінювали кваліфікаційні норми до посади генерального прокурора України і запроваджували обов’язкову вищу юридичну освіту для претендентів.

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Рада розглядала проекти законів № 1144 та альтернативний № 1144−1 — «Про внесення змін до закону України „Про прокуратуру“ щодо кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду Генерального прокурора», але відхилила обидва.

У них пропонувалося внести зміни до закону «Про прокуратуру» та встановити, що на посаду генерального прокурора України може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи у галузі права не менше 10 років.

Законопроекти були відхилені на засіданні профільного комітету, оскільки такі зміни були раніше запроваджені під час прокурорської реформи влади, але сьогодні все ж розглядалися на пленарному засіданні. 19 вересня 2019 року Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» № 113-IX, яким внесено зміни до п. 1 ч. 3 ст. 40 закону «Про прокуратуру» де вже передбачено, що на посаду генпрокурора може бути призначеним громадянин України, який «має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років».

Нагадаємо, що 12 травня 2016 року Верховна Рада України внесла зміни до закону про прокуратуру, які дозволили призначити генеральним прокурором члена парламенту від БПП Юрія Луценка. За це рішення тоді проголосували 258 членів парламенту.

Того ж дня закон опублікували і Рада дала згоду президенту призначити Луценка на посаду генерального прокурора (264 депутати). Одразу після голосування президент Петро Порошенко схвалив призначення пана Луценка. Луценко не мав юридичної освіти і без ухвалення цього документу не міг очолити відомство.