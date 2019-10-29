У НАБУ розкрили деталі обшуку в будинку Дубневича. Фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n128712-u-nabu-rozkryly-detali-obshuku-v-budynku-dubnevycha.html

Ракурс

Обшуки в будинку Богдана Дубневича, колишнього народного депутата від БПП, проводилися в рамках розслідування проваджень про відмивання та легалізацію понад 2 млрд грн і декларування незаконної інформації.

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За інформацією Національного антикорупційного бюро (НАБУ), обшуки також проводилися у брата Дубневича Ярослава, який є народним депутатом України, повідомили в прес-службі відомства.

За версією слідства, фігуранти провадження легалізували понад 2 млрд грн злочинним шляхом.

Нагадаємо, що обшуки почалися сьогодні вранці.

У вересні Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозру екс-нардепам від БПП Дубневичу та Валерію Іщенку. Колишні представники команди екс-президента Петра Порошенка підозрюються в розкраданнях на «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що на початку січня САП направила до Генпрокуратури подання про зняття депутатської недоторканності з Ярослава Дубневича. НАБУ і СБУ розслідували кілька інших кримінальних проваджень, в яких фігурують компанії братів Дубневичів — Богдана та Ярослава (про розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд грн). Тоді Ярославу Дубневичу дали п’ять днів на пояснення.