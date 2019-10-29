Новости Украины

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Ракурс
В НАБУ раскрыли детали обыска в доме Дубневича. Фото: НАБУ

В НАБУ раскрыли детали обыска в доме Дубневича

29 окт 2019, 12:54
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Обыски в доме Богдана Дубневича, бывшего народного депутата от БПП, проводились в рамках расследования производств об отмывании и легализации более 2 млрд грн и декларирования незаконной информации.

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По информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), обыски также проводились у брата Дубневича — Ярослава, который является народным депутатом Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, фигуранты производства легализовали свыше 2 млрд грн преступным путем.

Напомним, что обыски начались сегодня утром.

В сентябре Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщение о подозрении экс-нардепам от БПП Дубневичу и Валерию Ищенко. Бывшие представители команды экс-президента Петра Порошенко подозреваются в хищениях на «Укрзализныце».

Напомним, что в начале января САП направила в Генпрокуратуру представление о снятии депутатской неприкосновенности с Ярослава Дубневича. НАБУ и СБУ расследовали несколько других уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей — Богдана и Ярослава (о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн). Тогда Ярославу Дубневичу дали пять дней на объяснения.

Источник: Ракурс


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