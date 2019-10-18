Представление на Дубневича поступило в комитет, ему дали 5 дней для объяснений. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128267-predstavlenie-na-dubnevicha-postupilo-v-komitet-emu-dali-5-dney-dlya-obyasneniy.html

Ракурс

Представление на народного депутата Ярослава Дубневича передали в Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной рады.

Loading...

Как сказала в комментарии «РБК-Украина» глава секретариата комитета Мария Нехоца, депутату дали пять дней для предоставления объяснений. Согласно законодательству, представление будет рассмотрено на заседании комитета.

В представлении в отношении Дубневича парламент просят дать разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа, сообщила глава пресс-службы Верховной Рады Ирина Карпелюк.

Дубневич прошел в Раду девятого созыва по мажоритарному округу на Львовщине и является членом фракции «Европейская солидарность».

Вчера генпрокурор Руслан Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение Дубневича к уголовной ответственности по делу о завладении свыше 93 млн грн «Укрзализныци».

Напомним, что в начале января САП направила в Генпрокуратуру представление о снятии депутатской неприкосновенности с Ярослава Дубневича. НАБУ и СБУ расследовали несколько других уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей — Богдана и Ярослава (о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн).