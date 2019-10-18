Подання на Дубневича надійшло в комітет, йому дали 5 днів для пояснень. Фото: 24 канал

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Подання на народного депутата Ярослава Дубневича передали в Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної ради.

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Як сказала в коментарі «РБК-Україна» глава секретаріату комітету Марія Нехоца, депутату дали п’ять днів для надання пояснень. Згідно з законодавством, подання буде розглянуто на засіданні комітету.

У поданні стосовно Дубневича парламент просять дати дозвіл на зняття недоторканності, затримання й арешт нардепа, повідомила глава прес-служби Верховної Ради Ірина Карпелюк.

Дубневич пройшов у Раду дев’ятого скликання по мажоритарному округу на Львівщині і є членом фракції «Європейська солідарність».

Вчора генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на залучення Дубневича до кримінальної відповідальності у справі про заволодіння понад 93 млн грн «Укрзалізниця».

Нагадаємо, що на початку січня САП направила в Генпрокуратуру подання про зняття депутатської недоторканності з Ярослава Дубневича. НАБУ і СБУ розслідували кілька інших кримінальних проваджень, в яких фігурують компанії братів Дубневичів — Богдана та Ярослава (про розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд грн).