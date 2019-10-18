Переговори про транзит: задля газового договору Москва вимагає від Києва відмовитися від перемоги в арбітражі, фото — Обозреватель

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Укладення нового договору про транзит газу між «Газпромом» та Україною залежить від того, чи відмовиться Київ від перемоги в Стокгольмському арбітражі. Таку позицію сьогодні озвучив директор «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

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Прем'єр запитав у Міллера про перспективи переговорів з «Нафтогазом» й керівник російського газового монополіста заявив, що Україна попереджена про умови Москви: для укладення нового контракту необхідно повністю врегулювати всі судові суперечки.

Рішення Стокгольмського суду внесло дисбаланс у два контракти: контракт на поставку і контракт на транзит через територію України. Додамо й рішення, які були прийняті українськими судами у так званій антимонопольній справі проти «Газпрому», — відповів Міллер.

Він натякнув, що міжнародна практика знає приклади, коли суперечки підприємств врегульовувалися у досудовому порядку. Москва нібито запропонувала Києву «нульовий варіант», який би повністю припинив всі судові позови і «була б підведена риска під всією цією історією».

Іншою умовою для укладення нового контракту є завершення процедури анбандлінгу, тобто виділення функції оператора газотранспортної системи в окрему компанію.

У «Газпромі» сумніваються, що Україна встигне дотриматися умов Третього енергетичного пакету до 1 січня 2020 року, оскільки процедура виведення на ринок незалежного газотранспортного оператора потребує більше часу.

Міллер вважає, що якщо Україна не встигне із анбалдінгом, то «єдиним шляхом буде продовження чинного контракту в нових, актуалізованих до нинішнього часу ринкових умовах».

У вересні Російська Федерація підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу до Європи через газотранспортну систему України. Російська сторона погодилася на транзит газу за європейськими правилами. Москва була готова й відновити пряме постачання газу й укласти з Україною транзитний контракт за нормами Європейського Союзу. Тоді повідомлялося, що у жовтні сторони продовжать тристоронні консультації.