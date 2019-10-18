Переговоры о транзите: для газового договора Москва требует от Киева отказаться от победы в арбитраже, фото — Обозреватель

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Заключение нового договора о транзите газа между «Газпромом» и Украиной зависит от того, откажется ли Киев от победы в Стокгольмском арбитраже. Такую позицию сегодня озвучил директор «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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Премьер спросил у Миллера о перспективах переговоров с «Нафтогазом» и руководитель российского газового монополиста заявил, что Украина предупреждена об условии Москвы: для заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры.

Решение Стокгольмского суда внесло дисбаланс в два контракта: контракт на поставку и контракт на транзит через территорию Украины. Добавим сюди и решения, которые были приняты украинскими судами в так называемом антимонопольном деле против «Газпрома», — сказал Миллер.

Он намекнул, что международная практика знает примеры, когда споры предприятий регулировались в досудебном порядке. Москва якобы предложила Киеву «нулевой вариант», который бы полностью прекратил все судебные иски и «была бы подведена черта под всей этой историей».

Другим условием для заключения нового контракта является завершение процедуры анбандлингу — выделения функции оператора газотранспортной системы в отдельную компанию.

В «Газпроме» сомневаются, что Украина успеет соблюсти условия Третьего энергетического пакета до 1 января 2020 года, поскольку процедура вывода на рынок независимого газотранспортного оператора требует больше времени.

Миллер считает, что если Украина не успеет с анбалдингом, то «единственным путем будет продолжение действующего контракта в новых, актуализированных к настоящему времени рыночных условиях».

В сентябре Российская Федерация подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины. Российская сторона согласилась на транзит газа по европейским правилам. Москва была готова восстановить и прямые поставки газа и заключить с Украиной транзитный контракт согласно норм Европейского Союза. Тогда сообщалось, что в октябре стороны продолжат трехсторонние консультации.