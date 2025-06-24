«Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» сплати 1,37 млрд дол., які виграв в арбітражному трибуналі

https://racurs.ua/ua/n207321-naftogaz-vymagaie-vid-gazpromu-splaty-1-37-mlrd-dol-yaki-vygrav-v-arbitrajnomu-trybunali.html

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«Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» виплатити 1,37 млрд дол., які виграв в арбітражному трибуналі в Цюриху.

Як пояснили в «Нафтогазі», ця сума включає основний борг за послуги з організації транзиту газу відповідно до угоди 2019 року, штрафні санкції та компенсацію всіх юридичних витрат, понесених українською компанією.

Якщо «Газпром» відмовиться добровільно переказати кошти, то «Нафтогаз» розпочне стратегію примусового стягнення активів.

За словами голови правління української компанії Сергія Корецького, із травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом take or pay, припинивши оплати. Уже у вересні 2022 року «Нафтогаз» ініціював арбітраж, який Москва безрезультатно намагалася заблокувати через російські суди.

Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік «Нафтогазу». Наступний етап — забезпечити виконання рішення. Над цим і будемо працювати. Крок за кроком, — додав Корецький.