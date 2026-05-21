Суд у Казахстані дозволив «Нафтогазу» стягнути 1,4 млрд дол. з «Газпрому».

Суд Міжнародного фінансового центру «Астана» у Казахстані дозволив примусове стягнення близько 1,4 млрд дол. з російської компанії «Газпром» на користь НАК «Нафтогаз України». Про це 21 травня повідомила прес-служба компанії та президент Володимир Зеленський.

Наголошується, що перше публічне іноземне судове рішення про визнання та надання дозволу на примусове виконання цього арбітражного рішення проти «Газпрому» на території іншої держави. Зеленський наголосив, що це рішення є лише першою інстанцією, тому попереду ще багато роботи.

Тривають судові процеси й в інших країнах для справедливої компенсації за вкрадені або знищені росією українські активи в нашому Криму. Вже в десяти юрисдикціях є конкретні результати для заморожування і стягнення російських активів, масштабуємо і судову роботу, — написав Зеленський.

А голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький зазначив, що компанія послідовно рухається вперед і працює над виконанням арбітражного рішення в різних юрисдикціях.

Нагадаємо, «Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» виплатити 1,37 млрд дол., які виграв в арбітражному трибуналі в Цюриху. Ця сума включає основний борг за послуги з організації транзиту газу відповідно до угоди 2019 року, штрафні санкції та компенсацію всіх юридичних витрат, понесених українською компанією.