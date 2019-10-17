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Борьба с коррупцией: Рябошапка просит Раду дать согласие на привлечение к ответственности нардепа Дубневича, фото — "Прямий"

Рябошапка просит Раду дать согласие на привлечение к ответственности нардепа Дубневича

17 окт 2019, 14:59
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 17 октября подписал представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Ярослава Дубневича.

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Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что во время досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины собраны доказательства, чтобы сообщить народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Эти действия повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Следствием собрано достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что бывший глава Комитета ВР по вопросам транспорта Ярослав Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии «Укрзализныци» и ее потребности при проведении госзакупок, имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ГПУ утверждают, что нардеп с сообщниками изучил и проанализировал спрос и цены на рынке стрелочных переводов и решил завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства», принадлежащего «Укрзализныце».

Средства получили контролируемые народным депутатом и его сообщниками фирмы через согласованное завышение цены при продаже стрелочной продукции филиала, а Дубневич неоднократно использовал служебное положение в интересах такого «бизнеса».

Генеральный прокурор просит Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича. Он прошел в Раду девятого созыва по мажоритарному округу на Львовщине и является членом фракции «Европейская солидарность». В октябре в «Укрзализныце» заявили о прекращении сотрудничества с компанией братьев Дубневичей.

Напомним, что в начале января САП направила в Генпрокуратуру представление о снятии депутатской неприкосновенности с Ярослава Дубневича. НАБУ и СБУ расследовали несколько других уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей — Богдана и Ярослава (о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн).

Источник: Ракурс


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