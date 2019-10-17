Топили котят и снимали на видео: полиция Сум взялась за троих живодерок. Фото: КП

https://racurs.ua/n128209-topili-kotyat-i-snimali-na-video-policiya-sum-ustanovila-lichnosti-troih-jivoderok.html

Ракурс

Жестокое обращение с животными расследует полиция Сум: уже установлены личности несовершеннолетних девушек, которые топили в колодце котят, снимали этот процесс на видео, а затем выложили в соцсеть.

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Две 15-летние студентки, которые непосредственно топили животных, уже допрошены, а с третьей, которая снимала все на видео, правоохранители планируют поговорить в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Сумской области.

В полицию с заявлением о живодерством обратились возмущенные пользователи соцсетей, которые посмотрели ролик. Оказалось, что видео было снято 11 октября в одном из сел Сумской области, куда девушки приехали в гости к родственникам. Подозреваемые признались в содеянном, но причину своего поступка объяснить не смогли.

По факту жестокого обращения с животными полиция открыла уголовное производство (ст. 299 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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