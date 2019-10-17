Топили кошенят і знімали на відео: поліція Сум взялася за трьох шкуродерок. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n128209-topyly-koshenyat-i-znimaly-na-video-policiya-sum-vstanovyla-osoby-troh-jivoderok.html

Ракурс

Жорстоке поводження з тваринами розслідує поліція Сум: вже встановлено особи неповнолітніх дівчат, які топили у колодязі кошенят, знімали цей процес на відео, а потім виклали у соцмережу.

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Двох 15-річних студенток, які безпосередньо топили тварин, вже допитано, а з третьою, яка знімала все на відео, збираються поговорити найближчим часом. Про це повідомляє прес-центр Нацполіції Сумської області.

До правоохоронців з заявою про шкуродерство звернулися обурені користувачі соцмереж, які подивилися ролик. Виявилося, що відео було знято 11 жовтня в одному з сіл Сумської області, куди дівчата приїхали у гості до родичів. Підозрювані зізналися в скоєному, але причину свого вчинку пояснити не змогли.

За фактом жорстокого поводження з тваринами поліція відкрила кримінальне провадження (ст. 299 КК України). Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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