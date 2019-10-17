Рада підтримала внесення змін до закону «Про Державне бюро розслідувань», фото: «Прямий»

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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання підтримала в першому читанні й прийняла за основу законопроект № 2116 «Про внесення змін до Закону України „Про Державне бюро розслідувань“ щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань».

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За відповідне рішення проголосували 263 народні депутати, проти — 29. Ще 31 депутат утримався, 67 — не голосували. Про це повідомляє прес-служба Ради.

Цим законопроектом пропонується змінити правовий статус ДБР з «центрального органу виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність» на «державний правоохоронний орган».

Крім того, законопроект встановлює, що граничну чисельність центрального апарату та територіальних управлінь ДБР визначатиме Кабмін за поданням очільника цього відомства, на відміну від чинного законодавства, яким кількість співробітників ДБР встановлена в розмірі 1,5 тис. осіб.

Також законопроект № 2116 уточнює повноваження та порядок призначення директора ДБР та унормовує підстави притягнення працівників цього відомства до дисциплінарної відповідальності.

Законопроект також розширює повноваження очільника ДБР в кадрових та організаційних питаннях.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні ухвалила в цілому закон про доноси на корупціонерів.