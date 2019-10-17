Викривачі корупції: Рада ухвалила в цілому закон, фото — "Укрінформ"

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Ракурс

Верховна Рада України 17 жовтня ухвалила президентський законопроект № 1010 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції.

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За це рішення проголосували 252 народні депутати. Документ вносить зміни до закону «Про запобігання корупції» щодо визначення правового статусу викривачів корупції, їхніх прав та гарантій захисту.

Розмір винагороди планується визначати судом у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. Розмір винагороди не може перевищувати 3 тис. мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину. Викривач стає учасником кримінального провадження.

Крім того, новація стосується ще таких норм:

викривачем корупції вважатиметься громадянин, який за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомив про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншою особою;

захист викривачів пропонується віднести до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції;

викривач матиме певне коло прав, зокрема: на безоплатну правову допомогу; на конфіденційність; на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла; на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір; на винагороду у визначених законом випадках; на отримання психологічної допомоги;

викривач звільняється від обов’язку спростування інформації, поширеної ним шляхом повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень.

Джерелами виплат для викривачів закон називає кошти, що надходять від відшкодування збитків державі, від сплати санкцій (штрафів), що застосовуються за рішеннями (вироками) судів, прийнятими за результатами розгляду судових справ, предметом розгляду в яких є вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.