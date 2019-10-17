Обличители коррупции: Рада приняла закон в целом, фото — "Укринформ"

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Верховная Рада Украины 17 октября приняла президентский законопроект № 1010 «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции.

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За это решение проголосовали 252 нардепа. Документ вносит изменения в закон «О предотвращении коррупции» относительно определения правового статуса обличителей коррупции, их прав и гарантий защиты.

Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать 3 тыс. минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления. Обличитель становится участником уголовного производства.

Кроме того, новация касается еще таких норм:

обличителем коррупции считается гражданин, который при наличии убеждения, что информация является достоверной, сообщил о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений другим лицом;

защиту обличителей предлагается отнести к полномочиям Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;

обличитель будет иметь определенный круг прав, в частности: на юридическую помощь; на конфиденциальность; на обеспечение безопасности в отношении себя и близких лиц, имущества и жилья; на возмещение затрат в связи с защитой прав обличителей, расходов на адвоката в связи с защитой прав личности как обличителя, расходов на судебные расходы; на вознаграждение в определенных законом случаях; на получение психологической помощи;

обличитель освобождается от обязанности опровержения информации, распространенной им путем сообщения о возможных фактах коррупционных правонарушений.

Источниками выплат для обличителей закон называет средства, поступающие от возмещения ущерба государству, от уплаты санкций (штрафов), применяемых по решениям (приговорах) судов, принятыми по результатам рассмотрения судебных дел, предметом рассмотрения в которых является совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

Право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета какого либо нанесенный государству ущерб от которого в пять тысяч превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.