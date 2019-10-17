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Ракурс
В США скончался боксер, который выступал в андеркарте боя Усика. Фото: wbcboxing

В США скончался боксер, который выступал в андеркарте боя Усика (ФОТО)

17 окт 2019, 11:24
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Патрик Дэй, боксер из США, скончался так и не приходя в сознание. Он попал в больницу после глубокого нокаута, который получил в бою против Чарльза Конвелла.

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О трагическом событии сообщили в пресс-службе Всемирного боксерского совета (WBC), где выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

По данным WBC, 27-летний американец скончался еще 12 октября, но официально об этом сообщили только накануне.

Американский боксер проводил свой бой в андеркарте поединка украинского боксера Александра Усика с представителем США Чаззом Уизерспуном. Дэй был нокаутирован в десятом раунде, после чего его срочно госпитализировали.

В больнице он перенес срочную операцию на мозге, однако она не помогла и боксер скончался, так и не приходя в сознание.

В США скончался боксер, который выступал в андеркарте боя Усика. Фото: wbcboxing.com

Напомним, что свой бой Усик в тот вечер выиграл техническим нокаутом. После седьмого раунда команда Уизерспуна приняла решение отказаться от продолжения поединка.

Источник: Ракурс


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