В США скончался боксер, который выступал в андеркарте боя Усика. Фото: wbcboxing

https://racurs.ua/n128191-v-ssha-skonchalsya-bokser-kotoryy-vystupal-v-anderkarte-boya-usika-foto.html

Ракурс

Патрик Дэй, боксер из США, скончался так и не приходя в сознание. Он попал в больницу после глубокого нокаута, который получил в бою против Чарльза Конвелла.

Loading...

О трагическом событии сообщили в пресс-службе Всемирного боксерского совета (WBC), где выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

По данным WBC, 27-летний американец скончался еще 12 октября, но официально об этом сообщили только накануне.

Американский боксер проводил свой бой в андеркарте поединка украинского боксера Александра Усика с представителем США Чаззом Уизерспуном. Дэй был нокаутирован в десятом раунде, после чего его срочно госпитализировали.

В больнице он перенес срочную операцию на мозге, однако она не помогла и боксер скончался, так и не приходя в сознание.

Напомним, что свой бой Усик в тот вечер выиграл техническим нокаутом. После седьмого раунда команда Уизерспуна приняла решение отказаться от продолжения поединка.