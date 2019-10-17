Дело "ПриватБанка": Хозяйственный суд Киева заминировали накануне дебатов, фото — "Петр и Мазепа"

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Здание Хозяйственного суда Киева утром 17 октября заминировали. Такое сообщение поступило в полицию за 40 минут до начала дебатов в резонансном деле «ПриватБанка», которое сегодня должен был рассматривать суд с 10.30.

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После сообщения анонима стало известно о факте заминирования помещений Хозяйственного суда города Киева. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники. Из помещения суда были эвакуированы работники и посетители, — говорится в сообщении суда.

Хозяйственный суд Киева сегодня должен был возобновить слушания по иску олигарха Игоря Коломойского относительно законности сделки купли-продажи акций «ПриватБанка» государством. Ожидается, что во время этого слушания суд примет окончательное решение о законности национализации.

Во время предыдущего заседания, которое состоялось 8 октября, в суде рассмотрели 15 томов дела. Дело «ПриватБанка» в Хозяйственном суде Киева рассматривается в закрытом режиме. В иске экс-акционеров (Коломойский и Triantal Investments Ltd) говорится о признании недействительным договора купли-продажи этого финучреждения от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов Украины и акционерами банка.

Напомним, что на прошлой неделе «ПриватБанк» и правительство выиграли апелляцию в деле против Коломойского в Лондонском суде. Экс-владелец «ПриватБанка» просил суд снять арест со своего имущества.

Весной украинские суды приняли несколько решений в пользу Коломойского: Окружной административный суд Киева удовлетворил иск о неправомерности национализации «ПриватБанка», отменил решение Нацбанка относительно определения перечня связанных с банком лиц, а Печерский суд отменил имущественное поручительство Коломойского по кредитам, которые НБУ выдал «ПриватБанку» в 2013 году.