Справа "ПриватБанку": Господарський суд Києва замінували напередодні дебатів, фото — ПолтавськеТБ

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Будівлю Господарського суду Києва вранці 17 жовтня замінували. Таке повідомлення надійшло в поліцію за 40 хвилин до початку дебатів у резонансній справі «ПриватБанку», яку сьогодні мав розглядати суд з 10.30.

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За повідомленням аноніма стало відомо про факт замінування приміщень Господарського суду міста Києва. На місце події виїхали слідчо-оперативна група управління поліції, кінологи та вибухотехніки. Із приміщення суду було евакуйовано працівників та відвідувачів, — йдеться у повідомленні суду.

Господарський суд Києва сьогодні має відновити слухання у справі за позовом олігарха Ігоря Коломойського щодо законності угоди купівлі-продажу акцій «ПриватБанку» державою. Очікується, що під час цього слухання суд ухвале остаточне рішення щодо законності націоналізації.

Під час попереднього засідання, яке відбулося 8 жовтня, у суді розглянули 15 томів справи. Справу «ПриватБанку» у Господарському суді Києва розглядають у закритому режимі. У позові екс-акціонерів (Коломойського і офшорної компанії Triantal Investments Ltd) йдеться про визнання недійсним договору купівлі-продажу цієї фінустанови від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів України та акціонерами банку.

Нагадаємо, що минулого тижня «ПриватБанк» та уряд виграли апеляцію у справі проти Коломойського у Лондонському суді. Екс-власник «Приватбанку» просив суд зняти арешт зі свого майна.

Навесні українські суди ухвалили декілька рішень на користь Коломойського: Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов щодо неправомірності націоналізації «ПриватБанку», скасував рішення Нацбанку щодо визначення переліку пов’язаних з банком осіб, а Печерський суд скасував майнову поруку Коломойського за кредитами, які НБУ видав «ПриватБанку» у 2013 році.