Бунт в Барселоні: протестувальники палять машини і зводять барикади. Фото: RTVE

https://racurs.ua/ua/n128189-bunt-v-barseloni-protestuuchi-palyat-mashyny-i-zvodyat-barykady-foto-video.html

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Масові акції протесту тривають у Барселоні. Мітингувальники виступають проти ув’язнення дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів, які отримали від 9 до 13 років позбавлення волі за проведення референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії у 2017 році.

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У середу ввечері та в ніч на четвер на вулиці Барселони вийшли понад 22 тис. осіб. Вони зводили барикади, палили автомобілі та закидали поліцейських камінням і «коктейлями Молотова». Протестувальники спалили не менше десятка автомобілів. Про це повідомляє іспанський телеканал RTVE.

Всього під час сутичок із поліцією в Каталонії постраждали понад 50 осіб, 30 із них — у Барселоні. Затримано щонайменше 200 учасників протесту.

На п’ятницю в Барселоні заплановано загальний страйк. Не виключено, що ця акція теж може перерости у заворушення.

Дипломатичні представництва багатьох країн рекомендували своїм громадянам, які перебувають у Барселоні, уникати відвідування місць, де тривають акції протесту.

Заворушення в Іспанії почалися після того, як суд засудив дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів до тривалих тюремних термінів. У 2017 році вони організували і провели референдум про відокремлення Каталонії від Іспанії. Більшість виборців підтримали незалежність регіону. Лідеру сепаратистів Карлесу Пучдемону вдалося втекти, імовірно, в Бельгію і таким чином уникнути арешту.

Нагадаємо, раніше учасники протесту в Барселоні блокували роботу аеропорту. Тоді було скасовано понад 100 рейсів.