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Бунт в Барселоне: протестующие жгут машины и возводят баррикады. Фото: RTVE

Бунт в Барселоне: протестующие жгут машины и возводят баррикады (ФОТО, ВИДЕО)

17 окт 2019, 11:18
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Массовые акции протеста продолжаются в Барселоне. Митингующие выступают против тюремного заключения девяти лидеров каталонских сепаратистов, которые получили от 9 до 13 лет лишения свободы за проведение референдума о независимости Каталонии от Испании в 2017 году.

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В среду вечером и в ночь на четверг на улицы Барселоны вышли более 22 тыс. человек. Они возводили баррикады, жгли автомобили и забрасывали полицейских камнями и «коктейлями Молотова». Протестующие сожгли не менее десятка автомобилей. Об этом сообщает испанский телеканал RTVE.

Протесты в Барселоне. Фото: Reuters

Протесті в Барселоне. Фото: Reuters

Протесті в Барселоне. Фото: Reuters

Протесті в Барселоне. Фото: RTVE

Всего во время столкновений с полицией в Каталонии пострадали более 50 человек, 30 из них — в Барселоне. Задержаны не менее 200 протестующих.

На пятницу в Барселоне запланирована всеобщая забастовка. Не исключено, что эта акция тоже может перерасти в беспорядки.

Дипломатические представительства многих стран рекомендовали своим гражданам, которые находятся в Барселоне, избегать посещения мест, где проходят акции протеста.

Беспорядки в Испании начались после того, как суд приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к длительным тюремным срокам. В 2017 году они организовали и провели референдум об отделении Каталонии от Испании. Большинство избирателей поддержали независимость региона. Лидеру сепаратистов Карлесу Пучдемону удалось скрыться, предположительно, в Бельгию и таким образом избежать ареста.

Напомним, ранее протестующие в Барселоне блокировали работу аэропорта. Тогда были отменены более сотни рейсов.

Источник: Ракурс


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