Бунт в Барселоне: протестующие жгут машины и возводят баррикады. Фото: RTVE

https://racurs.ua/n128189-bunt-v-barselone-protestuuschie-jgut-mashiny-i-vozvodyat-barrikady-foto-video.html

Ракурс

Массовые акции протеста продолжаются в Барселоне. Митингующие выступают против тюремного заключения девяти лидеров каталонских сепаратистов, которые получили от 9 до 13 лет лишения свободы за проведение референдума о независимости Каталонии от Испании в 2017 году.

Loading...

В среду вечером и в ночь на четверг на улицы Барселоны вышли более 22 тыс. человек. Они возводили баррикады, жгли автомобили и забрасывали полицейских камнями и «коктейлями Молотова». Протестующие сожгли не менее десятка автомобилей. Об этом сообщает испанский телеканал RTVE.

Всего во время столкновений с полицией в Каталонии пострадали более 50 человек, 30 из них — в Барселоне. Задержаны не менее 200 протестующих.

На пятницу в Барселоне запланирована всеобщая забастовка. Не исключено, что эта акция тоже может перерасти в беспорядки.

Дипломатические представительства многих стран рекомендовали своим гражданам, которые находятся в Барселоне, избегать посещения мест, где проходят акции протеста.

Беспорядки в Испании начались после того, как суд приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к длительным тюремным срокам. В 2017 году они организовали и провели референдум об отделении Каталонии от Испании. Большинство избирателей поддержали независимость региона. Лидеру сепаратистов Карлесу Пучдемону удалось скрыться, предположительно, в Бельгию и таким образом избежать ареста.

Напомним, ранее протестующие в Барселоне блокировали работу аэропорта. Тогда были отменены более сотни рейсов.