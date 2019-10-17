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Ракурс
Россия замыслила законодательно признать украинцев носителями русского языка. Фото: Pixabay

Россия замыслила законодательно признать украинцев носителями русского языка

17 окт 2019, 11:10
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Украинцы в России могут быть признаны носителями русского языка. Соответствующий законопроект планирует рассмотреть российское правительство.

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Проект закона позволяет гражданам Украины и Беларуси не проходить собеседование при получении гражданства РФ. Об этом сегодня сообщает пресс-служба российского правительства.

Документ предусматривает внесение изменений в ст. 331 закона «О гражданстве Российской Федерации».

Сейчас нормы предусматривают, что иностранные граждане или лица без гражданства при определенных условиях признаются носителями русского. Среди перечня требований к таким лицам указано постоянное проживание этих людей или их родственников на территории России, бывшего СССР или Российской империи в пределах территории РФ.

Согласно законопроекту, комиссия будет принимать решение в отношении таких лиц без прохождения ими собеседования, а лишь на основании рассмотрения заявления о признании их носителями русского языка.

Напомним, в октябре Генеральную прокуратуру заинтересовала выдача российских, венгерских, польских и румынских паспортов украинцам. Сотрудниками правоохранительной структуры возбуждено уголовное производство по данному факту.

Как известно, весной этого года Россия начала раздачу своих паспортов на оккупированном Донбассе.

Источник: Ракурс


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