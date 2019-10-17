Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росія замислила законодавчо визнати українців носіями російської мови. Фото: Pixabay

Росія замислила законодавчо визнати українців носіями російської мови

17 жов 2019, 11:10
999

Українці в Росії можуть бути визнані носіями російської мови. Відповідний законопроект планує розглянути російський уряд.

Loading...

Проект закону дозволяє громадянам України і Білорусі не проходити співбесід під час отримання громадянства РФ. Про це сьогодні повідомляє прес-служба російського уряду.

Документ передбачає внесення змін до ст. 331 закону «Про громадянство Російської Федерації».

Нині законодавчі норми передбачають, що іноземні громадяни або особи без громадянства за певних умов визнаються носіями російської. Серед переліку вимог до таких осіб вказано постійне проживання цих людей або їхніх родичів на території Росії або в СРСР чи Російській імперії у межах території РФ.

Згідно з законопроектом, комісія ухвалюватиме рішення стосовно таких осіб без проходження ними співбесіди, а лише на підставі розгляду заяви про визнання їх носіями російської мови.

Нагадаємо, в жовтні Генеральну прокуратуру зацікавила видача російських, угорських, польських і румунських паспортів українцям. Співробітниками правоохоронної структури порушено кримінальне провадження за даним фактом.

Як відомо, навесні 2019 року Росія почала роздачу своїх паспортів на окупованому Донбасі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Росія замислила законодавчо визнати українців носіями російської мови

Російська Федерація робить все, аби нав’язувати своє громадянство українцям. Цього разу уряд Дмитра Медведєва зібрався законодавчо визнати громадян України носіями російської мови

Новини України
11:10

Сьогодні запрацював закон про «прослушку» НАБУ і ДБР (ДОКУМЕНТ)

17 жовтня набув чинності закон, що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування розмов незалежно від СБУ. Згідно з документом, бюро дозволили наймати не тільки офіційних, а й негласних співробітників

Новини України
10:24

Головні новини 16 жовтня: судова реформа Зеленського, покарання за прогули у Раді і конституційні пристрасті за Шевчуком

Головними новинами 16 жовтня стало прийняття законопроекту Зеленського, який запроваджує судову реформу, встановлення покарання за прогули засідань Ради, а також реакція на рішення ОАСК щодо відновлення на посаді голови КСУ Шевчука

Новини України
23:08   16 жов
Новини партнерів
Загрузка...