Росія замислила законодавчо визнати українців носіями російської мови. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n128188-rosiya-zamyslyla-zakonodavcho-vyznaty-ukrayinciv-nosiyamy-rosiyskoyi-movy.html

Ракурс

Українці в Росії можуть бути визнані носіями російської мови. Відповідний законопроект планує розглянути російський уряд.

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Проект закону дозволяє громадянам України і Білорусі не проходити співбесід під час отримання громадянства РФ. Про це сьогодні повідомляє прес-служба російського уряду.

Документ передбачає внесення змін до ст. 331 закону «Про громадянство Російської Федерації».

Нині законодавчі норми передбачають, що іноземні громадяни або особи без громадянства за певних умов визнаються носіями російської. Серед переліку вимог до таких осіб вказано постійне проживання цих людей або їхніх родичів на території Росії або в СРСР чи Російській імперії у межах території РФ.

Згідно з законопроектом, комісія ухвалюватиме рішення стосовно таких осіб без проходження ними співбесіди, а лише на підставі розгляду заяви про визнання їх носіями російської мови.

Нагадаємо, в жовтні Генеральну прокуратуру зацікавила видача російських, угорських, польських і румунських паспортів українцям. Співробітниками правоохоронної структури порушено кримінальне провадження за даним фактом.

Як відомо, навесні 2019 року Росія почала роздачу своїх паспортів на окупованому Донбасі.