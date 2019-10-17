Наслідки інциденту, фото: Nabd

https://racurs.ua/ua/n128186-schonaymenshe-35-ludey-zagynuly-vnaslidok-dtp-z-avtobusom-u-saudivskiy-araviyi-foto.html

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Щонайменше 35 людей загинули та ще четверо постраждали внаслідок зіткнення автобусу та вантажівки, котре сталося в середу в другій половині дня в Саудівській Аравії в провінції Ель-Медіна за 170 км від її адміністративного центу.

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Поранених терміново госпіталізували, повідомляє видання SPA.

Зазначається, що внаслідок зіткнення автобус спалахнув.

Причиною ДТП вказується несправність автобуса, котрий перевозив громадян азіатських та арабських країн. За інформацією місцевих ЗМІ, пасажири автобуса були паломниками. У Медіні розташована важлива релігійна святиня мусульманського світу — могила пророка Мухаммеда.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії нещодавно дозволили жінкам самостійно подорожувати світом при досягненні 21-річного віку. Тепер їм для виїзду за кордон більше не потрібно запитувати згоди чоловіка чи батька.