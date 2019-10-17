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Последствия инцидента, фото: Nabd
По меньшей мере 35 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Саудовской Аравии (ФОТО)https://racurs.ua/n128186-po-menshey-mere-35-chelovek-pogibli-v-rezultate-dtp-s-avtobusom-v-saudovskoy-aravii-foto.htmlРакурс
По меньшей мере 35 человек погибли и еще четверо пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика, которое произошло в среду во второй половине дня в Саудовской Аравии в провинции Эль-Медина в 170 км от ее административного цента.
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Раненых срочно госпитализировали, сообщает издание SPA.
Отмечается, что в результате столкновения автобус загорелся.
Причиной ДТП указывается неисправность автобуса, который перевозил граждан азиатских и арабских стран. По информации местных СМИ, пассажиры автобуса были паломниками. В Медине находится важная религиозная святыня мусульманского мира — могила пророка Мухаммеда.
Правоохранители в настоящее время устанавливают обстоятельства инцидента.
Напомним, в Саудовской Аравии недавно разрешили женщинам самостоятельно путешествовать по миру при достижении 21-летнего возраста. Теперь им для выезда за границу больше не нужно спрашивать согласия мужа или отца.
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