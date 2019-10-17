Новости Украины

Под Одессой в ДТП заживо сгорели два человека. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128185-pod-odessoy-v-dtp-zajivo-sgoreli-dva-cheloveka-foto-video.html

Ракурс

ДТП в Одесской области произошло вечером 16 октября на въезде в село Дмитровка Килийского района. Здесь легковой автомобиль вылетел в кювет, врезался в кирпичную стелу.

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После столкновения транспортное средство взорвалось и загорелось. В тот момент внутри салона находились водитель и пассажирка, которые сгорели заживо, сообщает издание BessarabiaINFORM.

По данным местных СМИ, автомобиль ехал на большой скорости из Килии. Причиной аварии стал сильный туман, из-за которого водитель не справился с управлением и допустил столкновение.

Водителю и пассажирке пытались помочь очевидцы, но они не смогли достать еще живых людей из салона. По словам людей, женщина кричала и звала на помощь, но никто не смог ей помочь.

По некоторым данным, женщина была пассажиром такси. На месте работали представители полиции, которым предстоит установить личности погибших и причины аварии.

Напомним, что несколько дней назад в ДТП в Николаевской области погибли четыре человека, среди которых малолетний ребенок. Семь человек получили травм. Удар был настолько сильным, что от машин осталась только груда металлолома.