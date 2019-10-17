Закон о «прослушке» НАБУ и ГБР заработал 17 октября, фото — ГолосUA

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В четверг, 17 октября, вступил в силу закон, разрешающий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) осуществлять прослушивание разговоров независимо от Службы безопасности Украины (СБУ).

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Закон Украины № 187-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства» вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и связанные с этим изменения в законы «О статусе народного депутата Украины», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О судебной экспертизе», «О радиочастотном ресурсе Украины», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий», сообщает «Судебная власть».

Согласно документу, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Национальной полиции и СБУ, но и НАБУ и ГБР. Бюро разрешили нанимать не только официальных, но и негласных сотрудников.

Закон совершенствует также следующие процедуры:

арест имущества и возврата арестованного имущества;

отмена обязательности объявления прокурором полного текста обвинительного акта, предоставление следственному судье, суду при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей права не определять размер залога в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению;

отмена дополнительных гарантий для народных депутатов Украины в уголовном процессе, которые выходят за пределы соответствующей нормы Конституции Украины;

сохраняется право обжалования уведомления о подозрении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 октября подписал данный закон. 16 октября он был опубликован в издании «Голос Украины».