Закон про «прослушку» НАБУ і ДБР запрацював 17 жовтня, фото — ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n128184-sogodni-zapracuvav-zakon-pro-proslushku-nabu-i-dbr-dokument.html

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У четвер, 17 жовтня, набув чинності закон, що дозволяє Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Державному бюро розслідувань (ДБР) здійснювати прослуховування розмов незалежно від Служби безпеки України (СБУ).

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Закон України № 187-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України та пов’язані із цим зміни до законів «Про статус народного депутата України», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про судову експертизу», «Про радіочастотний ресурс України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій», повідомляє «Судова влада».

Згідно з документом, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи не тільки Національної поліції та СБУ, але й НАБУ і ДБР. Бюро дозволили наймати не тільки офіційних, а й негласних співробітників.

Закон удосконалює також такі процедури:

арешт майна та повернення арештованого майна;

скасування обов’язковості оголошення прокурором повного тексту обвинувального акта, надання слідчому судді, суду при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою права не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину;

скасування додаткових гарантій для народних депутатів України у кримінальному процесі, які виходять за межі відповідної норми Конституції України;

зберігається право оскарження повідомлення про підозру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 жовтня підписав даний закон. 16 жовтня він був опублікований у виданні «Голос України».