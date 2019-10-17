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«Не будьте дурнем»: Трамп написав листа Ердогану. Фото: РИА Новости

«Не будьте дурнем»: Трамп написав листа Ердогану (ДОКУМЕНТ)

17 жов 2019, 10:13
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Дональд Трамп, президент США, просив турецького лідера Реджепа Ердогана укласти угоду щодо Сирії і припинити в цій країні збройний наступ. Послання глава США направив своєму колезі в день початку військової операції Туреччини.

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У своєму листі Трамп написав, що не хоче знищувати турецьку економіку за допомогою санкцій. Також він нагадав, як санкції США обвалили турецьку ліру після того, як були введені після арешту в Туреччині пастора Ендрю Бренсона, повідомляє CNN.

Також американський лідер закликав Ердогана не брати на себе відповідальність за вбивство тисяч людей.

Я багато всього зробив, щоб вирішити ваші проблеми. Не підводьте весь світ. Генерал Мазлум (командувач курдськими загонами Мазлум Абді. — ред.) хоче вести з вами переговори і готовий піти на серйозні поступки. Пересилаю вам копію його листа, — написав Трамп.

Також у своєму посланні президент США попередив Ердогана, що той залишиться дияволом в історії, якщо не піде на угоду. Трамп закликав колегу «не бути жорстким хлопцем і не бути дурнем».

"Не будьте дурнем". Трамп написав листа Ердогану. Скріншот: CNN

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну операцію під назвою «Джерело миру» в районах Сирії на схід від річки Євфрат. А 12 жовтня турецька армія захопила сирійське місто Расулайн.

Днями Ердоган заявив, що його не турбують санкції з боку США і військова операція буде продовжуватися.


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