Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n128182-verhovna-rada-sogodni-rozglyane-zakonoproekt-pro-vykryvachiv-korupciyi-ta-zminy-do-mytnogo-kodeksu.html

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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання, яке розпочинається о 10.00, розгляне законопроекти про викривачів корупції, зміни до Митного кодексу та удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.

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Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Так, першим у порядку денному стоїть законопроект № 1010 «Про внесення змін до Закону України „Про запобігання корупції“ щодо викривачів корупції», котрий пропонує доповнити закон «Про запобігання корупції» статтею «Винагорода викривачу».

Завдяки цим змінам право на отримання винагороди отримає викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір якого у 5 тис. і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Пропонується, що розмір цієї винагороди визначатиме суд у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків.

Також Рада розглядатиме в другому читанні законопроект № 1230 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України».

У пояснювальній записці законопроекту його автори зазначають, що він покликаний привести положення Митного кодексу України у сфері захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України у відповідність до положень норм Євросоюзу про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності.

Крім того, в першому читанні сьогодні парламент планує розглянути законопроект № 2116 «Про внесення змін до закону України „Про Державне бюро розслідувань“ щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора підписав закон, котрий передбачає внесення змін до регламенту Ради, покликаних підвищити ефективність законодавчого процесу.