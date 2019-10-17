Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n128182-verhovnaya-rada-segodnya-rassmotrit-zakonoproekt-ob-oblichitelyah-korrupcii-i-izmeneniyah.html

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Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания рассмотрит законопроекты об обличителях коррупции, изменениях в Таможенный кодекс и совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

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Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Так, первым в повестке дня стоит законопроект № 1010 «О внесении изменений в Закон Украины „О предотвращении коррупции“ относительно обличителей коррупции», который предлагает дополнить закон «О предотвращении коррупции» статьей «Вознаграждение обличителю».

Благодаря этим изменениям право на получение вознаграждения получит обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер которого в 5 тыс. и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Предлагается, что размер этого вознаграждения будет определять суд в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба.

Также Рада рассмотрит во втором чтении законопроект № 1230 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины».

В пояснительной записке законопроекта его авторы отмечают, что он призван привести положения Таможенного кодекса Украины в сфере защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины в соответствие с положениями норм Евросоюза о таможенном контроле за соблюдением прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, в первом чтении сегодня парламент планирует рассмотреть законопроект № 2116 «О внесении изменений в закон Украины „О Государственном бюро расследований“ по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера подписал закон, который предусматривает внесение изменений в регламент Рады, призванных повысить эффективность законодательного процесса.