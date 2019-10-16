Новости Рады: Зеленский подписал изменения в регламент работы парламента, фото — "112 Украина"

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 19 октября подписал Закон «О внесении изменения в ст. 116 регламента Верховной Рады относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению». Законопроект № 163-IX парламент принял 3 октября.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, закон излагает ч.1 ст. 116 регламента Верховной Рады в новой редакции. Согласно изменениям, при подготовке ко второму чтению предложения и поправки к законопроекту можно вносить только к тексту (разделамв, главам, их частям, пунктам, подпунктам, абзацам, предложениям), который парламент принял за основу.

В то же время профильный комитет в порядке исключения может решить учесть внесенные предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частях законопроекта, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении.

При этом автор поправки должен указать необходимость ее внесения в выводах профильного комитета и/или экспертного подразделения аппарата Рады. О правке должен объявить председательствующий на пленарном заседании во время рассмотрения законопроекта в первом чтении.

Президент и его фракция «Слуга народа» настаивают на том, что изменения в регламент парламента позволят повысить эффективность и качество законодательного процесса. Между тем вчера спикер Рады Дмитрий Разумков заявил о завершении периода так называемого турборежима в парламенте.