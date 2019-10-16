Новини Ради: Зеленський підписав зміни до регламенту роботи парламенту, фото — "112 Україна""

https://racurs.ua/ua/n128169-palne-dlya-turborejymu-zelenskyy-pidpysav-zminy-do-reglamentu-rady.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 19 жовтня підписав Закон «Про внесення зміни до ст. 116 регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання». Законопроект № 163-ІХ парламент ухвалив 3 жовтня.

Loading...

Як повідомляє прес-служба глави держави, закон викладає ч.1 ст. 116 регламенту Верховної Ради у новій редакції. Згідно зі змінами, під час підготовки до другого читання пропозиції та поправки до законопроекту можна вносити лише до тексту (розділів, глав, статей, їхніх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який парламент ухвалив за основу.

Водночас профільний комітет, як виняток, може вирішити врахувати внесені пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту, які не були предметом розгляду в першому читанні.

При цьому автор поправки має вказати необхідність її внесення у висновках головного комітету та/або експертного підрозділу апарату Ради. Про правку має оголосити головуючий на пленарному засіданні під час розгляду законопроекту у першому читанні.

Президент та його фракція «Слуга народу» наполягають на тому, що зміни до регламенту парламенту дозволять підвищити ефективність та якість законодавчого процесу. Тим часом вчора спікер Ради Дмитро Разумков заявив про завершення періоду так званого турборежиму у парламенті.