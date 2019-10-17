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Ракурс
В Киеве пьяные военнослужащие прострелили мужчине ноги. Фото: Укринформ

В Киеве пьяные военнослужащие прострелили мужчине ноги (ФОТО, ВИДЕО)

17 окт 2019, 09:40
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Стрельба в Киеве произошла поздним вечером среды, 16 октября. На Виноградаре группа из троих военнослужащих возвращалась домой с какого-то праздничного мероприятия, когда у них возник конфликт с местным жителем.

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Как сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook, трое спецсвязистов решили продолжить праздник возле супермаркета «АТБ». Здесь один из них решил справить нужду в соседнем дворе рядом с детской площадкой.

В Киеве пьяные военнослужащие прострелили мужчине ноги. Фото: Киев Оперативный

В Киеве пьяные военнослужащие прострелили мужчине ноги. Фото: Киев Оперативный

В Киеве пьяные военнослужащие прострелили мужчине ноги. Фото: Киев Оперативный

В Киеве пьяные военнослужащие прострелили мужчине ноги. Фото: Киев Оперативный

Такие действия военного не понравились мужчине, бывшему участнику АТО, который проходил мимо с супругой. Он сделал замечание связисту, но тому это не понравилось и завязалась драка. В один из моментов военный достал пистолет и прострелил мужчине обе ноги. К счастью, пули были резиновыми. В ходе потасовки травмы получил еще один военнослужащий, которому ветеран войны на Донбассе сломал ногу.

Приехавшие на место полицейские задержали обоих военнослужащих.

Напомним, что появились новые подробности резонансного убийства в центре Киева, которое произошло вечером воскресенья, 13 октября. По уточненным данным, здесь убили кавказского активиста Арслана Гусейнова.

Источник: Ракурс


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