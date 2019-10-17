Истребитель F-15E, фото: AF.mil

https://racurs.ua/n128180-amerikanskie-istrebiteli-atakovali-byvshuu-voennuu-bazu-ssha-v-sirii.html

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Американские истребители F-15 атаковали бывшую военную базу США на севере Сирии, которую оставили после начала наступательной операции Турции в этом регионе.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских военных чиновников.

Отмечается, что этот авиаудар был заранее спланированным, он осуществлялся, чтобы уничтожить хранилище военной техники и боеприпасов, которые были оставлены, когда американские военнослужащие готовились к выводу войск из северо-восточной Сирии.

По словам полковника Майлза Кеггинса, пресс-секретаря возглавляемой США коалиции, ведущей борьбу против Исламского государства, в нанесении этого авиаудара были задействованы два самолета F-15E из сил коалиции. Они открыли огонь по расположенному неподалеку Алеппо цементному заводу «Лафарж» после того, как все коалиционные силы покинули этот объект.

Кеггинс отметил, что этот завод служил координационным центром коалиции в борьбе против Исламского государства.

По его словам, весь персонал сил коалиции и «необходимая тактическая техника» покинули базу до авиаудара.

Несколько дней назад министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты намерены эвакуировать всех своих военных из-за наступления турецкой армии.

Напомним, по информации американских СМИ, США решили вывезти из Турции полсотни своих ядерных бомб.