Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Война Анкары против курдов США вывезли из Турции полсотни своих ядерных бомб, фото — Главком

США вывезли из Турции полсотни своих ядерных бомб — СМИ

16 окт 2019, 19:20
999

Американцы решили вывезти из Турции ядерные бомбы после начала операции турецких войск в Сирии.

Loading...

Около 50 американских ядерных бомб B61 со времен холодной войны хранятся на авиабазе Инджирлик в Турции. Напомним что эта страна является членом НАТО. После начала операции турецких войск против сирийских курдов чиновники в Вашингтоне решили вывезти их из страны, сообщает Fox News.

Вопрос приобрел особую остроту после того, как американские войска в Сирии попали под обстрел турецкой артиллерии. По выражению одного из высокопоставленных сотрудников Белого дома, ядерные боеприпасы превратились в «заложников» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Официальные лица Турции, в частности, заявили, что если они останутся без американского ядерного оружия, то приступят к разработке собственного.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что посетит Анкару, чтобы остановить турецкую военную операцию на севере Сирии, а не разорвать отношения с Турцией. Отвечая на вопрос, считает ли Помпео ответственным за ситуацию в Сирии Эрдогана, госсекретарь отметил, что «мы должны помнить, что это сложная ситуация».

Помпео выразил надежду на то, что переговорит с Эрдоганом тет-а-тет. В Анкару он полетит вместе с вице-президентом Майком Пенсом.

Напомним, что турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США и Европа подвергли эту операцию резкой критике. В конце прошлой недели президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их привлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Сегодня стало известно, что сирийские правительственные войска вошли в город Ракка на севере страны, бывшую «столицу» террористической организации ИГИЛ.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Страсти по Шевчуку: старого нового главу Конституционного суда не пустили на работу, он будет судиться в ЕСПЧ (ВИДЕО)

Восстановленный в должности председатель Конституционного суда Станислав Шевчук будет судиться относительно увольнения в ЕСПЧ, а также считает политическим, а не юридическим решение КСУ о роспуске Рады президентом Зеленским летом 2019 года

Новости Украины
21:15

Зеленский ввел в действие закон о разгрузке работы Большой палаты Верховного суда

Президент подписал закон об основаниях передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и относительно сроков возврата административных дел. Ожидается, что новация будет способствовать разгрузке работы суда

Правовые новости
20:15
Новости партнеров
Загрузка...