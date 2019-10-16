Война Анкары против курдов США вывезли из Турции полсотни своих ядерных бомб, фото — Главком

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Американцы решили вывезти из Турции ядерные бомбы после начала операции турецких войск в Сирии.

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Около 50 американских ядерных бомб B61 со времен холодной войны хранятся на авиабазе Инджирлик в Турции. Напомним что эта страна является членом НАТО. После начала операции турецких войск против сирийских курдов чиновники в Вашингтоне решили вывезти их из страны, сообщает Fox News.

Вопрос приобрел особую остроту после того, как американские войска в Сирии попали под обстрел турецкой артиллерии. По выражению одного из высокопоставленных сотрудников Белого дома, ядерные боеприпасы превратились в «заложников» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Официальные лица Турции, в частности, заявили, что если они останутся без американского ядерного оружия, то приступят к разработке собственного.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что посетит Анкару, чтобы остановить турецкую военную операцию на севере Сирии, а не разорвать отношения с Турцией. Отвечая на вопрос, считает ли Помпео ответственным за ситуацию в Сирии Эрдогана, госсекретарь отметил, что «мы должны помнить, что это сложная ситуация».

Помпео выразил надежду на то, что переговорит с Эрдоганом тет-а-тет. В Анкару он полетит вместе с вице-президентом Майком Пенсом.

Напомним, что турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США и Европа подвергли эту операцию резкой критике. В конце прошлой недели президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их привлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Сегодня стало известно, что сирийские правительственные войска вошли в город Ракка на севере страны, бывшую «столицу» террористической организации ИГИЛ.