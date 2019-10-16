Війна Анкари проти курдів: США вивезли з Туреччини півсотні своїх ядерних бомб, фото — Главком

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Американці вирішили вивезти з Туреччини ядерні бомби після початку операції турецьких військ в Сирії.

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Близько 50 американських ядерних бомб B61 з часів холодної війни зберігаються на авіабазі Інджірлік в Туреччині. Нагадаємо, що ця країна є членом НАТО. Після початку операції турецьких військ проти сирійських курдів чиновники у Вашингтоні вирішили вивезти їх з країни, повідомляє Fox News.

Питання набуло особливої ​​гостроти після того, як американські війська в Сирії потрапили під обстріл турецької артилерії. За висловом одного з високопоставлених співробітників Білого дому, ядерні боєприпаси перетворилися у «заручників» турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана. Офіційні особи Туреччини, зокрема, заявили, що якщо вони залишаться без американської ядерної зброї, то приступлять до розробки власної.

Держсекретар США Майк Помпео заявив сьогодні, що відвідає Анкару, аби зупинити турецьку військову операцію на півночі Сирії, а не розірвати відносини з Туреччиною. Відповідаючи на питання, чи вважає Помпео відповідальним за ситуацію в Сирії Ердогана, держсекретар зазначив, що «ми повинні пам’ятати, що це складна ситуація».

Помпео висловив надію на те, що переговорить з Ердоганом тет-а-тет. До Анкари він полетить разом із віце-президентом Майком Пенсом.

Нагадаємо, що турецькі збройні сили 9 жовтня розпочали операцію на північному сході в Сирії, щоб витіснити з прикордонних районів бійців курдських воєнізованих формувань. США та Європа піддали цю операцію різкій критиці. В кінці минулого тижня президент США розпорядився відвести всіх американських військових з півночі Сирії, щоб не допустити їх залучення в бойові дії між турецькою армією і курдськими загонами.

Сьогодні стало відомо, що сирійські урядові війська увійшли в місто Ракка на півночі країни, колишню «столицю» терористичної організації ІДІЛ.