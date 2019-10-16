Армія Сирії увійшла в Ракку. Фото: Википедия

https://racurs.ua/ua/n128166-uryadovi-viyska-syriyi-uviyshly-v-kolyshnu-stolycu-islamskoyi-derjavy.html

Ракурс

Збройні сили Сирії увійшли в місто Ракка на півночі країни, колишню сирійську «столицю» терористичної організації ІДІЛ.

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Група сирійських військовослужбовців уже приступила до облаштування кількох спостережних постів. Раніше сирійські курди, які звільнили Ракку від терористів «Ісламської держави», уклали угоду з урядом глави Сирії Башара Асада. Було домовлено про розміщення урядових військ в декількох містах для захисту від наступу Туреччини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву телеканалу al-Mayadeen.

Як відомо, бойовики ІДІЛ захопили Ракку в 2014 році. З того часу населений пункт вважалося столицею «Ісламської держави» в Сирії. Восени 2017 року Сирійські демократичні сили і загони курдської народної самооборони відбили місто у терористів.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина розпочала масштабну операцію під назвою «Джерело миру» в районах Сирії на схід від річки Євфрат. А 12 жовтня турецька армія захопила сирійське місто Расулайн.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що турецьку операцію проти курдів готові підтримати близько 15 тис. сирійських повстанців, які воюють проти режиму Асада.