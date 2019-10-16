Армия Сирии вошла в Ракку. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n128166-pravitelstvennye-voyska-sirii-voshli-v-byvshuu-stolicu-islamskogo-gosudarstva.html

Ракурс

Вооруженные силы Сирии вошли в город Ракка на севере страны, бывшую сирийскую «столицу» террористической организации ИГИЛ.

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Группа сирийских военнослужащих уже приступила к обустройству нескольких наблюдательных постов. Ранее сирийские курды, которые освободили Ракку от террористов «Исламского государства», заключили соглашение с правительством главы Сирии Башара Асада. Было договорено о размещении правительственных войск в нескольких городах для защиты от наступления Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление телеканала al-Mayadeen.

Как известно, боевики ИГИЛ захватили Ракку в 2014 году. С тех пор населенный пункт считался столицей «Исламского государства» в Сирии. Осенью 2017 года Сирийские демократические силы и отряды курдской народной самообороны отбили город у террористов.

Напомним, 9 октября Турция начала масштабную операцию под названием «Источник мира» в районах Сирии на восток от реки Евфрат. А 12 октября турецкая армия захватила сирийский город Расулайн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкую операцию против курдов готовы поддержать около 15 тыс. сирийских повстанцев, которые воюют против режима Асада.