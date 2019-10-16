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Армия Сирии вошла в Ракку. Фото: Википедия

Правительственные войска Сирии вошли в бывшую столицу «Исламского государства»

16 окт 2019, 17:33
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Вооруженные силы Сирии вошли в город Ракка на севере страны, бывшую сирийскую «столицу» террористической организации ИГИЛ.

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Группа сирийских военнослужащих уже приступила к обустройству нескольких наблюдательных постов. Ранее сирийские курды, которые освободили Ракку от террористов «Исламского государства», заключили соглашение с правительством главы Сирии Башара Асада. Было договорено о размещении правительственных войск в нескольких городах для защиты от наступления Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление телеканала al-Mayadeen.

Как известно, боевики ИГИЛ захватили Ракку в 2014 году. С тех пор населенный пункт считался столицей «Исламского государства» в Сирии. Осенью 2017 года Сирийские демократические силы и отряды курдской народной самообороны отбили город у террористов.

Напомним, 9 октября Турция начала масштабную операцию под названием «Источник мира» в районах Сирии на восток от реки Евфрат. А 12 октября турецкая армия захватила сирийский город Расулайн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкую операцию против курдов готовы поддержать около 15 тыс. сирийских повстанцев, которые воюют против режима Асада.


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