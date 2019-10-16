Земельна реформа: що вирішили на засіданні аграрного комітету Ради, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n128170-zemelna-reforma-scho-vyrishyly-na-zasidanni-agrarnogo-komitetu-rady.html

Ракурс

Сьогодні відбулося засідання комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Розгляд земельних законопроектів перенесено на п’ятницю, 18 жовтня.

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На аграрному комітеті сьогодні розглядали 11 земельних законопроектів. Затвердження рішення щодо основних питань, які є в основі земельної реформи, перенесли на 18 жовтня, повідомляється у трансляції засідання.

Під час засідання комітету нардепи встигли почати розгляд лише одного законопроекту № 2178, авторства Кабміну. Він передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, врегульовує питання запуску ринку обігу земель. Купувати землі можуть юрособи та фізособи громадяни України, територіальні громади і держава. Вводяться обмеження для володіння землею в одних руках: 15% в межах області та 0,5% в межах країни, а також заборона на купівлю землі країною-агресором.

На засіданні найактивнішими були представники «Батьківщини» та різноманітних громадських організацій. Вони зчинили галас, вимагаючи відкликання всіх законопроектів.

Після двох годин дебатів та спроб обговорити деталі законопроектів про земельний ринок голова комітету Микола Сольський запропонував перенести засідання на наступну п’ятницю.

За результатами розгляду питань порядку денного рішення прийняли тільки за трьома із семи пунктів. Зокрема, на п’ятницю перенесли розгляд таких законопроектів:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, поданий Кабінетом Міністрів України (№ 2178);

про внесення змін до Земельного кодексу щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення за результатами Всеукраїнського референдуму (автори — нардепи Королевська і Солод, № 2178−1);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно обігу земель сільськогосподарського призначення (автори — нардепи Тимошенко, Соболєв, Крулько, № 2178−2);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права власності на землі сільськогосподарського призначення та порядку їх обігу (нардеп Шевченко, № 2178−7).

«Ракурс» повідомляв, що в Раду також внесли альтернативний законопроект № 2178−6, який передбачає першочергове відкриття ринку землі в Україні спершу лише для фізосіб — громадян України, а з 1 січня 2023 року — для юросіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є українські громадяни.