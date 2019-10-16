Земельная реформа: что решили на заседании аграрного комитета Рады, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n128170-zemelnaya-reforma-chto-reshili-na-zasedanii-agrarnogo-komiteta-rady.html

Ракурс

Сегодня состоялось заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. Рассмотрение земельных законопроектов перенесено на пятницу, 18 октября.

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На аграрном комитете сегодня рассматривали 11 земельных законопроектов. Утверждение решения по основным вопросам, которые лежат в основе земельной реформы, перенесли на 18 октября, сообщается в трансляции заседания.

Во время заседания комитета нардепы успели начать рассмотрение только одного законопроекта № 2178, автором которого является Кабмин. Он предусматривает отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, регулирует вопросы запуска рынка оборота земель. Покупать земли могут юрлица и физлица граждане Украины, территориальные общины и государство. Вводятся ограничения для владения землей в одних руках: 15% в пределах области и 0,5% в пределах страны, а также запрет на покупку земли страной-агрессором.

На заседании самыми активными были представители «Батькивщины» и различных общественных организаций. Они подняли шум, требуя отзыва всех законопроектов.

После двух часов дебатов и попыток обсудить детали законопроектов о земельном рынке председатель комитета Николай Сольский предложил перенести заседание на следующую пятницу.

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня решение приняли только по трем из семи пунктов. В частности, на пятницу перенесли рассмотрение таких законопроектов:

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, поданный Кабинетом Министров Украины (№ 2178)

о внесении изменений в Земельный кодекс о введении оборота земель сельскохозяйственного назначения по результатам Всеукраинского референдума (авторы — нардепы Королевская и Солод, № 2178−1);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (авторы — нардепы Тимошенко, Соболев, Крулько, № 2178−2);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права собственности на земли сельскохозяйственного назначения и порядка их обращения (нардеп Шевченко, № 2178−7).

«Ракурс» сообщал, что в Раду также внесли альтернативный законопроект № 2178−6, который предусматривает первоочередное открытие рынка земли в Украине сначала только для физических лиц- граждан Украины, а с 1 января 2023 года — для юрлиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются украинские граждане.