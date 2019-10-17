Винищувач F-15E, фото: AF.mil

https://racurs.ua/ua/n128180-amerykanski-vynyschuvachi-atakuvaly-kolyshnu-viyskovu-bazu-ssha-v-syriyi.html

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Американські винищувачі F-15 атакували колишню військову базу США на півночі Сирії, котру залишили після початку наступальної операції Туреччини у цьому регіоні.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на американських військових чиновників.

Зазначається, що цей авіаудар був заздалегідь спланованим, він здійснювався, щоб знищити сховище військової техніки та боєприпасів, які були залишені, коли американські військовослужбовці готувалися до виведення військ з північно-східної Сирії.

За словами полковника Майлза Кеггінса, прес-секретаря очолюваної США коаліції, яка веде боротьбу проти Ісламської держави, в завданні цього авіаудару були задіяні два літаки F-15E з сил коаліції. Вони відкрили вогонь по розташованому неподалік Алеппо цементному заводу «Лафарж» після того, як всі коаліційні сили покинули цей об'єкт.

Кеггінс зазначив, що цей завод служив координаційним центром коаліції у боротьбі проти Ісламської держави.

За його словами, увесь персонал сил коаліції та «необхідна тактична техніка» покинули базу до авіаудару.

Кілька днів тому міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати мають намір евакуювати всіх своїх військових через наступ турецької армії.

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, США вирішили вивезти з Туреччини півсотні своїх ядерних бомб.