Світовий банк не виключає зменшення темпів економічного зростання

https://racurs.ua/ua/n128179-svitovyy-bank-ne-vykluchaie-podalshogo-zmenshennya-cogorichnyh-prognoziv-ekonomichnogo-zrostannya.html

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Світовий банк, скоріше за все, знову знизить свої прогнози зростання світової економіки на тлі невизначеності у зв’язку зі зменшенням торгових та інвестиційних потоків.

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Про це заявив журналістам президент цієї установи Девід Мальпас в межах щорічної зустрічі Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ), котра відбувається у Вашингтоні, повідомляє агентство Reuters.

Світовий банк у червні скоротив прогноз глобального зростання на 2019 рік на 0,3% - до 2,6%, що приблизно відповідає рівню 2016 року.

МВФ у вівторок оприлюднив новий прогноз, яким понизив свій попередній прогноз світового зростання на 0,3% - до 3%, що є найнижчим рівнем після фінансової кризи 2008−2009 років, здебільшого через торговельні конфлікти. У 2020 році МВФ очікує зростання світової економіки на рівні 3,4%

Нагадаємо, МВФ у своєму останньому прогнозі підвищив прогноз росту української економіки в 2019 році на 0,3% - до 3%. Таким чином, у цьому році темп зростання економіки України очікується рівним світовому.