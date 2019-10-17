Всемирный банк не исключает уменьшения темпов экономического роста

https://racurs.ua/n128179-vsemirnyy-bank-ne-iskluchaet-dalneyshego-umensheniya-prognozov-ekonomicheskogo-rosta.html

Ракурс

Всемирный банк, скорее всего, снова снизит свои прогнозы роста мировой экономики на фоне неопределенности в связи с уменьшением торговых и инвестиционных потоков.

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Об этом заявил журналистам президент этого учреждения Дэвид Мальпасо в рамках ежегодной встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), которая проходит в Вашингтоне, сообщает агентство Reuters.

Всемирный банк в июне сократил прогноз глобального роста на 2019 год на 0,3% - до 2,6%, что примерно соответствует уровню 2016 года.

МВФ во вторник обнародовал новый прогноз, которым снизил свой предыдущий прогноз мирового роста на 0,3% - до 3%, что является самым низким уровнем после финансового кризиса 2008−2009 годов, в основном из-за торговых конфликтов. В 2020 году МВФ прогнозирует рост мировой экономики на уровне 3,4%

Напомним, МВФ в своем последнем прогнозе повысил прогноз роста украинской экономики в 2019 году на 0,3% - до 3%. Таким образом, в этом году темп роста экономики Украины ожидается равным мировому.