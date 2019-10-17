Изменения климата: американские ученые назвали еще одну угрозу, которую несет глобальное потепление

Изменения климата: американские ученые назвали еще одну угрозу, которую несет глобальное потеплениеhttps://racurs.ua/n128178-izmeneniya-klimata-amerikanskie-uchenye-nazvali-esche-odnu-ugrozu-kotoruu-neset-globalnoe.htmlРакурс
Глобальное потепление несет еще одну неожиданную угрозу для жителей Земли — попадание ртути, которая сейчас «застряла» в мерзлых грунтах, в окружающие водоемы, почву и воздух.
По мнению ученых, этот процесс может привести к масштабному превращению ртути в более мобильные и потенциально более токсические формы, что может привести к экологическим последствиям и проблемам со здоровьем диких животных и людей в Арктике и за ее пределами, сообщает пресс-служба Университета Нью-Гемпшира.
Ученые исследовали перераспределение ртути — перемещение из ранее мерзлых грунтов в окружающую среду — в районе расположенного к северу от Северного полярного круга поселка Абиску (Швеция).
Они обнаружили, что по мере изменения ландшафта в связи с потеплением температуры наблюдается значительное повышение уровня нейротоксина — метилртути, который может привести к целому каскаду негативных эффектов.
Метилртуть — наиболее токсичная форма ртути, она легче усваивается животными.
Наши исследования показывают, что дикие животные Арктики, такие как птицы и рыбы, могут подвергаться повышенному риску воздействия высоких уровней метилртути, что может в конце концов повлиять на их размножение и популяцию, — отмечают исследователи.
Это также может повлиять на местных жителей, если они питаются дикими животными, загрязненными метилртутью, и, возможно, на рыбную промышленность, если ртуть будет попадать из водораздела в океан, — подчеркивают ученые.
Для изучения этого явления ученые исследовали три разные ландшафты, чтобы определить, как происходят соответствующие изменения:
- пальзу (вечную мерзлоту, которая образуется нагромождением торфа с минеральным грунтом);
- полуразмороженную территорию (болото);
- насыщенный ландшафт, наполненный проточной водой и полностью размороженным торфом.
Воздух, вода и грунт были проанализированы на содержание метилртути.
В результате исследователи обнаружили, что в последнем типе ландшафта концентрация метилртути была намного выше, чем в других. Ученые объясняют это тем, что, хотя вечная мерзлота и содержит ртуть, она не метилируется. Только когда ртуть достигает водоемов, нехватка там кислорода в осадках создает идеальные условия для образования метилртути.
Мы не очень хорошо понимаем, как ртуть попадает в наземные пищевые цепи, это может зависеть от того, где пасутся наземные животные, — отмечают исследователи. — Растения, растущие в некоторых из этих мест оттаивания, могут насыщаться ртутью.
Хотя в исследовании рассматривались ландшафтные изменения в Арктике, исследователи утверждают, что такой же перенос ртути и образование метилртути может происходить и в других районах. Ртуть, которая высвобождается во время оттаивания, может переноситься как водой, так и ветром — часто очень далеко от своего первоначального источника.
В природе ртуть выбрасывается в атмосферу вулканами, лесными пожарами и выветриванием горных пород. Среди основных источников ее выбросов также ископаемые виды топлива и добыча золота.
Если она превращается в метилртуть при высвобождении или при переносе, она имеет больший потенциал попадания в пищевую цепь — через рыбу, птиц и диких животных — и сила ее воздействия возрастает по мере продвижения вверх по пищевой цепи, что делает ее возможным источником опасности для здоровья людей, отмечают ученые.
Напомним, в ООН считают, что из-за глобального потепления в мире «климатическими беженцами» могут стать миллионы жителей мегаполисов.