Главные новости 16 октября: судебная реформа Зеленского, наказание за прогулы в Раде и конституционные страсти по Шевчуку, фото — Сегодня

https://racurs.ua/n128177-glavnye-novosti-16-oktyabrya-sudebnaya-reforma-zelenskogo-nakazanie-za-proguly-v-rade.html

Ракурс

Главными новостями среды, 16 октября, стало принятие в целом законопроекта президента Зеленского, который вводит судебную реформу, установление наказания для нардепов за прогулы заседаний Рады, а также реакция на решение Окружного административного суда Киева о восстановлении в должности председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.

Loading...

Парламент во втором чтении сегодня рассматривал и принял скандальный законопроект № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления». Рада запустила судебную реформу от Зеленского, которую критиковали в Европе и неодобрительно встретили в юридических кругах. Закон предусматривает перезагрузку работы Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и уменьшает вдвое количество судей Верховного суда.

Кроме того, Рада сегодня приняла во втором чтении законопроект, который предлагает не возмещать депутату расходы, связанные с исполнением им полномочий, если тот без уважительных причин пропускает пленарные заседания или заседания комитета.

Изменения в законе «О статусе народного депутата Украины» и в регламенте Верховной Рады предусматривают прекращение возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае, если народный депутат в течение месяца в течение очередной сессии без уважительных причин не принимал личного участия в более чем одной трети пленарных заседаний или более чем в половине заседаний комитета Рады, в состав которого он входит.

Восстановленный ранее решением Окружного админсуда Киева в должности председателя и судьи Конституционного суда Станислав Шевчук сегодня пришел в КСУ. На рабочее месте его не пустили и сообщили, что еще не получили решение ОАСК, заверенное гербовой печатью. А сокращенная копия, которую показал Шевчук в КСУ, якобы не была заверена надлежащим образом.