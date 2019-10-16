Супрун затроллила "слугу народа" Дубинского постом о геморрое, фото — Страна

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Ракурс

Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун жестко потроллила нардепа фракции «Слуга народа» Александра Дубинского в Фейсбук.

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Сегодня она проиллюстрировала свой традиционный медицинский пост фотожабой, главным героем которой стал нардеп. К материалу о том, как справиться с геморроем, Супрун приложила фото Дубинского с подписью: «Что нужно знать о геморрое».

В ближайшее время сообщу об успехе в процессе о фейках Дубинского, но пока расскажем о приближенной теме — геморрое, — так начала экс-министр рассказ о том, как действенно избавиться от этого распространенного недуга.

Супрун написала, что с геморроем к врачам обращаются реже, чем на самом деле болеют, но по запросам в Google в 2017 году он обошел болезни, передающиеся половым путем.

В мае этого года исполняющяя обязанности министра здравоохранения Украины Супрун подала судебный иск против журналиста телеканала «1+1» Александра Дубинского о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Это произошло после нескольких программ канала «1+1», в который Дубинский обвинил Супрун в том, что «под видом реформ она занимается хищением и отмыванием бюджетных средств». Иск Супрун подала в Соломенский суд Киева.

В своих материалах относительно меня и министерства Александр выдает свои суждения за факты или создает вокруг реальных событий лживый контекст. Свою ложь он подкрепляет или фейковыми документами без деталей и корректной ссылки на нормативные акты, или документами, которые не подкрепляют суть озвученных обвинений. Каждый из материалов — хрестоматийный пример инструментов пропаганды и манипуляций, — писала тогда Супрун.

В начале октября журналисты зафиксировали факт позорного поведения Дубинского в Верховной Раде. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пообедал непосредственно во время пленарного заседания.